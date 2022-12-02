Газзаев назвал жёстким, но справедливым решение КДК по драке в матче «Зенит» – «Спартак»

Бывший главный тренер московского ЦСКА и других клубов Валерий Газзаев прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) касательно дисквалификации за драку шестерых футболистов «Спартака» и «Зенита» на шесть матчей Кубка России.



«Решение, конечно, жёсткое, но, на мой взгляд, справедливое», – приводит слова Газзаева Metaratings.



Напомним, 27 ноября в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак» в компенсированное время потасовка с участием игроков обеих команд переросла в драку. С поля были удалены по три футболиста: у «Спартака» – Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов, у «Зенита» – Вильмар Барриос, Родригао и Малком. В клубе из Санкт-Петербурга сообщили, что будут подавать апелляцию касательно решения КДК о дисквалификации игроков.