Андрей Синицын — про экс-партнёра, игрока сборной Польши: рад за хорошего парня

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал выход сборной Польши в плей-офф чемпионата мира 2022 года в Катаре и заявил, что рад за бывшего партнёра по команде – Артура Енджейчика.
«Неожиданно для меня Аргентина чересчур доминировала. Ни одного шанса не дала создать полякам. Возможно, влияло, что Польшу устраивал даже проигрыш и они придерживались его. Может быть, это влияло психологически. Здесь тяжело судить. Ну а кто выйдет дальше, между собой спорили две достойные команды. Они сыграли вничью, и всё решил один гол – Саудовской Аравии. Может быть, Мексика ярче смотрелась в отдельных играх. Ещё Аргентине она навязала более сложную игру. К сожалению, с Артуром Енджейчиком связь оборвалась. И у меня номер поменялся. И, думаю, он не оставил себе российский номер. Лично поздравить не удалось. Но рад за хорошего парня.
Я в этой группе болел исключительно за Аргентину. Хочется, чтобы Лионель Месси всё-таки получил признание как величайший игрок. У меня два фаворита, это Франция и Аргентина. Хочу, чтобы они сыграли в финале. А там победит сильнейший. Но мои симпатии на стороне сборной Аргентины», – приводит слова Синицына Metaratings.
Енджейчик выступал за «Краснодар» с 2013 по 2017 год, сыграл в 91 матче, отметившись двумя голами и семью результативными передачами. Синицын представлял «Краснодар» с 2012 по 2021 год и пропустил 105 голов в 103 матчах, а также сохранил ворота в неприкосновенности в 37 играх.
Сборная Польши вышла в плей-офф чемпионата мира в Катаре, несмотря на поражение в заключительном матче группового этапа от Аргентины (0:2). Полякам в 1/8 финала предстоит встретиться со сборной Франции, а Аргентина сыграет против команды Австралии.
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