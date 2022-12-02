Мбаппе встречался с Левандовским полгода назад, чтобы убедить его перейти в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе встречался с польским форвардом Робертом Левандовским шесть месяцев назад, чтобы убедить его перейти в парижскую команду, сообщает Le Parisien.

По информации источника, встреча проходила в секретном формате. Мбаппе хотел составить с Левандовским топовый атакующий дуэт в «ПСЖ». Ранее появилась информация, что подписание польского нападающего было одним из обещаний, которое руководство парижского клуба дало Мбаппе с целью оставить француза в команде.

Левандовски, который на тот момент был игроком мюнхенской «Баварии», принял решение перейти в «Барселону». Мбаппе решил остаться в парижской команде, несмотря на слухи о том, что форвард уйдёт в «Реал» (Мадрид) свободным агентом.

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