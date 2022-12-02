«Атлетико» рассматривает голкипера «Бенфики» Влаходимоса на случай возможного ухода Облака

Испанский «Атлетико» интересуется голкипером «Бенфики» Одиссеасом Влаходимосом. Мадридский клуб нацелен на трансфер греческого голкипера в случае ухода словенца Яна Облака. Об этом сообщает Fichajes.

28-летний Влаходимос в текущем сезоне португальской Примейры провёл 13 матчей, в девяти из которых сыграл без пропущенных мячей. «Бенфика» лидирует в турнирной таблице чемпионата Португалии сезона-2022/2023. Команда набрала 37 очков после 13 проведённых матчей.

29-летний Ян Облак выходил на поле в 12 матчах испанской Примеры и пяти играх Лиги чемпионов. «Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, заработав 24 балла после 14 встреч. Лидирует «Барселона» — 37 очков.

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