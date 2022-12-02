Скалони — о матче с Австралией: мы должны отбросить теоретический фаворитизм и играть

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира 2022 года с командой Австралии. Встреча состоится в субботу, 3 декабря. Начало — в 22:00 мск.
«Австралия — хорошая команда. Это футбол, мы должны отбросить теоретический фаворитизм и играть. Подход будет аналогичным предыдущим матчам, с некоторыми нюансами. Нам нужно адаптироваться, в обороне мы иногда меняемся. У Австралии есть свои особенности в атаке. У нас есть представление о том, как мы будем играть, но на сегодняшней тренировке ещё оценим состояние игроков. Я не удивлён, что Австралия вышла в следующий этап, она выглядела очень хорошо. Это сборная с историей чемпионатов мира», — приводит слова Скалони пресс-служба сборной Аргентины.
Видео: «Ряженые» фанаты оказались настоящими:
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