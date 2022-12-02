Сборные Португалии и Кореи сыграют в плей-офф ЧМ, Уругвай и Гана покинули турнир

Сегодня, 2 декабря, состоялись заключительные матчи в рамках 3-го тура группы H. По их итогам сборные Португалии и Южной Кореи вышли в плей-офф чемпионата мира.



Европейская команда проиграла корейцам, однако всё равно пробилась в плей-офф с первого места. Подопечные Фернанду Сантуша набрали шесть очков, команда Паулу Бенту — четыре. Не вышли из группы сборные Уругвая и Ганы. В заключительной игре квартета южноамериканцы победили африканцев со счётом 2:0, однако этого оказалось недостаточно для попадания уругвайцев в 1/8 финала, так как они уступили корейцам по дополнительным показателям.



В 1/8 финала Португалия сыграет с командой, которая займёт второе место в группе G, а Корея встретится со сборной, которая выйдет в плей-офф турнира с первой строчки в том же квартете G. Напомним, в группе G выступают национальные команды Бразилии, Швейцарии, Камеруна и Сербии. Сегодня южноамериканская сборная встретится с командой Камеруна, а швейцарцы, соответственно, сыграют с сербами.

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