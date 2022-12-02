Гранат: Германия заслуженно вылетела. С первого дня ЧМ зачем-то отвлекалась на политику

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат прокомментировал вылет сборной Германии с чемпионата мира в Катаре после группового этапа. Команда Ханс-Дитера Флика пропустила вперёд Японию и Испанию.

«А кто из этой группы должен был вылететь? Японцы или испанцы? Испанцы очень сильные, а японцы своим характером доказали, что они достойны места в плей-офф. Я считаю, что сборная Германии заслужено вылетела. С первого дня ЧМ зачем-то отвлекалась на политику. Как раз всё это и привело к их вылету», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сборная Японии в 1/8 финала сыграет с Хорватией, а сборной Испании предстоит встреча с Марокко.

На катарском ТВ поиздевались над сборной Германии. Видеоролик: