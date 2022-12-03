Пять игроков забили по три гола на групповом этапе ЧМ-2022 и лидируют в гонке бомбардиров

Нападающий сборной Англии Маркус Рашфорд в трёх встречах группового этапа чемпионата мира забил три гола и идёт на первом месте в гонке бомбардиров турнира. На поле футболист провёл 107 минут, в среднем затрачивая на гол 35,67 минуты.

Столько же голов на счету ещё четырёх футболистов, но они потратили на них больше времени, чем Рашфорд. Речь идёт об Альваро Морате (Испания, 42 минуты на гол), Килиане Мбаппе (Франция, 69 минут на гол), Коди Гакпо (Нидерланды, 83,67 минуты на гол) и Эннере Валенсии (Эквадор, 85,67 минуты на гол).

Напомним, в 1/8 финала сборной Англии предстоит сыграть с Сенегалом. Испания встретится с Марокко, Франции предстоит сыграть с Хорватией, а Нидерландам — с США. Эквадор стадию группового этапа не преодолел.