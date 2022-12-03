Игрок Швейцарии Эмболо: Головин делает разницу в «Монако». У него нет потолка

Нападающий сборной Швейцарии и французского «Монако» Брил Эмболо высказался о своём одноклубнике российском полузащитнике Александре Головине.



«У Головина есть все качества для игры в топ-клубах АПЛ или другой лиге. Он ещё молод, у него большая страсть к игре. Ему главное быть здоровым — для него самое важное избежать травм. Он отличный парень, у которого нет потолка. Голо делает разницу в «Монако». Думаю, со временем он будет играть в ещё более крутом клубе», – сказал Эмболо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Головин перешёл в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА. За команду из княжества российский полузащитник сыграл 153 матча, в которых забил 20 голов и сделал 30 голевых передач. Действующий контракт Головина истекает в 2024 году.