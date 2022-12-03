Форвард «Ювентуса» Влахович: Кокорин — чудесный. Отличный нападающий

Нападающий сборной Сербии и туринского «Ювентуса» Душан Влахович прокомментировал результат матча со Швейцарией, а также рассказал об Александре Кокорине.



«Мы проиграли — всё просто. Очень разочарованы.



Кокорин? О, он чудесный! Я наслаждался совместным временем с ним в быту и на тренировках. Желаю ему всего самого наилучшего.



Знаю, что он сейчас уехал играть на Кипр. Саша отличный нападающий, надеюсь, что он ещё сможет достичь многого», — сказал Влахович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



22-летний Душан Влахович выступает за «Ювентус» с января 2022 года. Туринский клуб заплатил «Фиорентине» за переход сербского нападающего € 81,6 млн. В 15 матчах нынешнего сезона Душан забил семь голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.



Кокорин выступает за «Арис» с начала сезона на условиях аренды и является лучшим бомбардиром команды. Он забил пять мячей за кипрскую команду. Права на игрока принадлежат итальянской «Фиорентине».

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