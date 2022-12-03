Модрич: люди говорят, что я должен покинуть сборную? У меня нет на это причин

Центральный полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич ответил на вопрос о том, собирается ли он завершать карьеру в национальной команде.
«Нет, я не покидаю национальную команду. Я чувствую, что в хорошей форме, чувствую себя очень хорошо и останусь здесь, пока могу. У меня нет причин уходить. Это мой выбор.
Люди говорят, что я должен покинуть сборную и сосредоточиться на клубном футболе. Я не согласен», – приводит слова Модрича Madrid Xtra.
Напомним, в игре 3-го тура подопечные Златко Далича сыграли вничью с национальной командой Бельгии и вышли в плей-офф чемпионата мира, где сыграют с Японией. Стоит отметить, что сборная Хорватии вышла из группы на втором чемпионате мира подряд, проиграв лишь один из последних 19 матчей во всех официальных турнирах.
Ракитич троллит Лукаку после матча Хорватии и Бельгии на ЧМ
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