Роналду – о ЧМ-2022: первые две цели достигнуты: плей-офф и победа в группе

Форвард и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался об итогах групповой стадии чемпионата мира в Катаре.
Вчера 2 декабря, «европейские бразильцы» потерпели поражение от сборной Южной Кореи в заключительном туре (1:2). Однако этот результат не помешал португальцам занять итоговое первое место в квартете Н. В 1/8 финала катарского мундиаля подопечные Фернанду Сантуша встретятся со Швейцарией.
«Первые две цели достигнуты: плей-офф и победа в группе. Но впереди еще много интересного! Вперед, Португалия!» — написал Роналду в своём «твиттере».
Напомним, 37-летний нападающий пребывает в статусе свободного агента после того, как его предыдущий клуб, «Манчестер Юнайтед», расторг соглашение с ним.
Самые яркие матчи топ-сборных в истории чемпионатов мира. Видеоролик:
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