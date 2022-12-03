Роналду – о ЧМ-2022: первые две цели достигнуты: плей-офф и победа в группе

Форвард и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался об итогах групповой стадии чемпионата мира в Катаре.

Вчера 2 декабря, «европейские бразильцы» потерпели поражение от сборной Южной Кореи в заключительном туре (1:2). Однако этот результат не помешал португальцам занять итоговое первое место в квартете Н. В 1/8 финала катарского мундиаля подопечные Фернанду Сантуша встретятся со Швейцарией.

«Первые две цели достигнуты: плей-офф и победа в группе. Но впереди еще много интересного! Вперед, Португалия!» — написал Роналду в своём «твиттере».

Напомним, 37-летний нападающий пребывает в статусе свободного агента после того, как его предыдущий клуб, «Манчестер Юнайтед», расторг соглашение с ним.

Новость по теме Роналду: кореец сказал мне быстро уйти с поля. Я сказал ему заткнуться

Самые яркие матчи топ-сборных в истории чемпионатов мира. Видеоролик: