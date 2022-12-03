Тебас: возвращение Месси в «Барселону»? С такой зарплатой он может играть только за «ПСЖ»
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Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о том, возможно ли возвращение нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в «Барселону».
«Это будет зависеть от того, сколько он будет зарабатывать. Если столько же, сколько раньше, то нет. С такой зарплатой он может играть только за «ПСЖ», — приводит слова Тебаса Relevo.
Напомним, Месси выступал за «Барселону» с июня 2005 года по август 2021-го. В составе сине-гранатовых Лионель провёл 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 результативные передачи. Аргентинский форвард покинул стан каталонцев по истечении контракта и присоединился на правах свободного агента к французскому «ПСЖ».
Контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до июня 2023 года.
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