Сборная Сербии не вышла из группы на четвёртом ЧМ подряд

Вчера, 2 декабря, на стадионе «974» состоялось противостояние 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре, в котором встретились соперники по группе G — сборные Сербии и Швейцарии. Швейцарцы победили в этом матче со счётом 3:2.
Таким образом, в квартете G сербы заняли последнее место в итоговой турнирной таблице, набрав всего один балл в трёх играх.
Напомним, балканцы участвовали в четырёх чемпионатах мира с 2006 года, пропустив лишь мировое первенство в Бразилии в 2014 году. При этом каждый раз команде с Балкан не удавалось преодолеть барьер группового этапа.
На катарском мундиале сербы не сумели одержать ни одной победы в группе. Такого не случалось с балканцами с 2006 года.
В группе G на старте ЧМ-2022 сборная Сербии проиграла сборной Бразилии (0:2), поделила очки с командой Камеруна (3:3) и в третьем туре вновь уступила – 2:3 сборной Швейцарии.
Сборные-андердоги на ЧМ-2022. Кто из них проявит себя? Видеоролик:
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