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Вальверде — о вылете Уругвая с ЧМ: разочаровывает, что не смогли принести радость стране

Вальверде — о вылете Уругвая с ЧМ: разочаровывает, что не смогли принести радость стране
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Полузащитник «Реала» и сборной Уругвая Федерико Вальверде прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«В раздевалке очень печально. Мы благодарим болельщиков за их поддержку, и нам невероятно грустно, потому что эта команда с великолепными футболистами, тренерами и персоналом могла много сделать на этом турнире. Теперь пришло время побыть с семьями, которые всегда нас поддерживают. Разочаровывает, что мы не смогли принести радость нашей стране.

Я не буду говорить о судье. Чего не хватило, чтобы пройти дальше? Гола. В третьем матче мы добились того, чего хотели, но потерпели неудачу в предыдущих играх», — приводит слова Вальверде Marca.

Напомним, сборная Уругвая не смогла квалифицироваться в плей-офф чемпионата мира в Катаре, заняв третье место в группе с Португалией, Южной Кореей и Ганой.

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