Якин: если Швейцария хорошо начнёт матч с Португалией, всё будет возможно

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал победу в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с Сербией (3:2) и поделился ожиданиями от встречи с национальной командой Португалии в 1/8 финала турнира.



«Мы очень хорошо начали игру, но потом было непросто. Однако команда смогла правильно отреагировать. Было много эмоций. Таков футбол. Ты радуешься, когда побеждаешь. Мы добились отличного результата. Португалия? Если мы сможем хорошо начать этот матч и наша тактика сработает, всё будет возможно.



С Сербией мы сыграли отлично. Эмоции колоссальные. После игры чувствуешь огромную пустоту, когда всё вдруг заканчивается. Но это сказочная пустота», — приводит слова Якина Mundo Deportivo.