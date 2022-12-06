Чемпионат мира — 2022 по футболу: расписание матчей 6 декабря

Сегодня, 6 декабря, состоятся заключительные матчи 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Представляем вашему вниманию расписание игрового дня.



18:00 мск. Марокко — Испания.

В 18:00 по московскому времени на стадионе «Эдьюкейшн Сити», вмещающем 44667 зрителей, состоится матч между сборными Марокко и Испании. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

22:00 мск. Португалия — Швейцария.

В 22:00 по московскому времени будет дан стартовый свисток в игре между Португалией и Швейцарией. Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна на «Чемпионате».

Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.