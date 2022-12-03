«Арсенал», «Милан» и «Ювентус» интересуются Асенсио
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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Марко Асенсио может сменить клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Calciomercatoweb.
По информации источника, в услугах 26-летнего испанского футболиста заинтересованы «Арсенал», «Милан» и «Ювентус». Действующий контракт Асенсио с «Реалом» рассчитан до лета 2023 года.
Напомним, Асенсио выступает за мадридский «Реал» с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в девяти матчах испанской Примеры, забил один гол и отдал две результативные передачи. На данный момент Асенсио находится в расположении сборной Испании и выступает на чемпионате мира — 2022 в Катаре. В 1/8 финала турнира испанская команда сыграет с Марокко. Встреча состоится 6 декабря.
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