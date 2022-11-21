Форвард «Реала» Асенсио высказался о слухах по поводу перехода в «Барселону»

Нападающий мадридского «Реала» Марко Асенсио опроверг слухи, что он рассматривал «Барселону» в качестве возможного продолжения карьеры.

«Барселона» никогда не была вариантом продолжения карьеры. Я счастлив в «Реале», чувствую себя здесь очень хорошо, но никогда не знаешь, что ждёт в будущем», — приводит слова Асенсио El Chiringuito.

Ранее сообщалось, что из-за того, что агентом 26-летнего Асенсио является Жорже Мендеш, игрок может перейти в «Барселону» свободным агентом летом 2023 года. Появлялась информация, что сине-гранатовые были заинтересованы в подписании Асенсио, учитывая скорое истечение его контракта.

Видеообзор. «Реал» Мадрид — «Кадис». Испанская Примера 2022/2023. 14-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.