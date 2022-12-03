Марсело Бьельса может возглавить сборную Уругвая

Бывший главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса может стать новым наставником сборной Уругвая, сообщает TyC Sports.



По информации источника, нынешний главный тренер уругвайской команды Диего Алонсо, контракт которого истёк, не будет заключать новое соглашение. Сообщается, что Бьельса уже принял предложение и готов возглавить сборную Уругвая. Основной задачей специалиста на новом посту будет успешное прохождение отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.



Ранее сборная Уругвая не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира — 2022 в Катаре. Из группы Н, в которой выступал Уругвай, в 1/8 финала мундиаля вышли национальные команды Португалии и Южной Кореи. Финальный матч чемпионата мира пройдёт 18 декабря.

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