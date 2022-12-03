Сёмин: Япония и Корея удивили. Результаты Бельгии и Германии соответствуют подготовке

Известный российский футбольный тренер Юрий Сёмин поделился впечатлениями от группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«Много положительных моментов, очень интересно проходит чемпионат, сильно играют и японцы, и команда Южной Кореи. Видим, что там футбол развивается, приходит к самым высоким стандартам. Эти команды, как и сборная Саудовской Аравии, в целом меня удивили. Чемпионат мира ещё не закончился, но на первом этапе можно назвать японцев и южнокорейцев открытием мирового первенства.
Думаю, что результаты Бельгии и Германии соответствуют подготовке. Считаю, что они выглядели не на своём уровне, не на том уровне, на котором мы предполагали, потому они закономерно не прошли дальше. Я думаю, что команды сами знают все нюансы подготовки и составов, много различных факторов влияют на результат», — приводит слова Сёмина ТАСС.
Напомним, по итогам группового этапа сборные Японии и Южной Кореи смогли квалифицироваться в плей-офф чемпионата мира, а команды Бельгии и Германии вылетели с розыгрыша, заняв третьи места в своих группах.
Жители Японии празднуют победу сборной над Германией
- 3 декабря 2022
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