Александр Мостовой: матч всех звёзд смотреть не буду. Из всего состава звезда только одна

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой сообщил, что не будет следить за выставочным матчем звёзд Кубка России.

«Матч звёзд Кубка России я смотреть не буду. Здесь бы название матча поменять — оно не соответствует действительности. Из всего состава там звезда только одна — Промес», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, выставочный матч звёзд Кубка России состоится сегодня, 3 декабря. Между собой встретятся сборные Пути РПЛ и Пути регионов. Руководить командой Пути РПЛ в матче звёзд Кубка России будет Валерий Газзаев, тренером команды Пути регионов станет Заур Тедеев из «Алании». Встреча начнётся в 15:30 мск. Игра пройдёт в формате «5 на 5» с двумя таймами по 15 минут.