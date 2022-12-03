Черчесов: за то время, что мы с Дзюбой были вместе, нам можно поставить жирный плюс

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о российских нападающих Артёме Дзюбе и Александре Кокорине.

«Что бы я сказал, если бы Артём Дзюба сейчас завершил карьеру? Я помню, как мы вместе работали и чего добивались. Это было прекрасное время, которое и ему, и мне многое дало. И не только нам, но и сборной России. За то время, что мы были вместе, нам можно поставить жирный плюс. Сейчас у него такая ситуация, когда его надо оставить в покое, чтобы он принял то единственно правильное решение, которое ему подсказывает нутро.



Рад ли за Александра Кокорина, который обретает себя на Кипре? Он перешёл в тот клуб, где снова почувствовал вкус футбола. Недавно вот опять забил. Конечно, можно только за него порадоваться. Физиологически и генетически он может, независимо от возраста, ещё играть на хорошем уровне. Дай бог, чтобы «Арис» помог ему вернуться на тот уровень, которого он заслуживает», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Дзюба, с которым Черчесов работал в сборной России, находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с турецким «Адана Демирспор» в ноябре этого года. Кокорин выступает за кипрский «Арис» (Лимасол) на правах аренды из «Фиорентины». В текущем сезоне форвард кипрской команды забил пять голов и отдал две передачи в 10 матчах.