Ярослав Ракицкий покинул «Адана Демирспор»

Украинский защитник Ярослав Ракицкий покинул турецкий «Адана Демирспор».

«Спасибо, «Адана», что поддержали в непростой период. Я благодарен клубу, президенту, тренеру и болельщикам. Наше сотрудничество прекращено», — написал Ракицкий на своей странице в социальных сетях.

Украинский защитник стал игроком «Адана Демирспор» весной этого года после того, как принял решение покинуть санкт-петербургский «Зенит». За турецкий клуб Ракицкий сыграл восемь матчей в Суперлиге и один матч в Кубке страны, сделав одну голевую передачу. Контракт 33-летнего украинца с «Адана Демирспор» был рассчитан до лета 2023 года. Причины, по которым Ракицкий покинул команду досрочно, неизвестны.

Ранее «Адана Демирспор» покинул российский нападающий Артём Дзюба, с которым был расторгнут контракт.