Представитель Клоппа прокомментировал возможное назначение Юргена в сборную Германии
Поделиться
Представитель главного тренера «Ливерпуля» Марк Косике ответил на вопрос о потенциале Юргена Клоппа в качестве наставника сборной Германии. Ранее главный тренер немцев Ханс-Дитер Флик отказался комментировать слухи о возможном уходе из команды.
«Это тема для СМИ. У Юргена контракт с «Ливерпулем» до 2026 года, и он намерен выполнить условия контракта», — приводит слова Марка Косике Sky Sports.
Напомним, сборная Германии вылетела с турнира в Катаре, проиграв Японии в 1-м туре (1:2), сыграв вничью с Испанией во 2-м (1:1) и обыграв Коста-Рику в третьем матче (4:2). Немцы заняли третье место в группе, набрав четыре очка. У Испании также четыре очка в активе, но испанцы заняли второе место в группе из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.
Комментарии
- 3 декабря 2022
-
15:35
-
15:31
-
15:28
-
15:27
-
15:27
-
15:25
-
15:19
-
15:18
-
15:12
-
15:12
-
15:09
-
15:05
-
15:04
-
15:02
-
14:55
-
14:53
-
14:47
-
14:40
-
14:32
-
14:30
-
14:26
-
14:14
-
14:14
-
13:58
-
13:58
-
13:49
-
13:45
-
13:38
-
13:37
-
13:33
-
13:23
-
13:13
-
13:13
-
13:12
-
13:00
Партнерский контент