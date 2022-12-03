Представитель Клоппа прокомментировал возможное назначение Юргена в сборную Германии

Представитель главного тренера «Ливерпуля» Марк Косике ответил на вопрос о потенциале Юргена Клоппа в качестве наставника сборной Германии. Ранее главный тренер немцев Ханс-Дитер Флик отказался комментировать слухи о возможном уходе из команды.

«Это тема для СМИ. У Юргена контракт с «Ливерпулем» до 2026 года, и он намерен выполнить условия контракта», — приводит слова Марка Косике Sky Sports.

Напомним, сборная Германии вылетела с турнира в Катаре, проиграв Японии в 1-м туре (1:2), сыграв вничью с Испанией во 2-м (1:1) и обыграв Коста-Рику в третьем матче (4:2). Немцы заняли третье место в группе, набрав четыре очка. У Испании также четыре очка в активе, но испанцы заняли второе место в группе из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.