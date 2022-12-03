Бразилия — главный претендент на победу на ЧМ по мнению Goal. Аргентина — третья
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Издание Goal опубликовало свежий рейтинг сборных чемпионата мира 2022 года в Катаре в преддверии старта плей-офф турнира.
Сильнейшей командой была признана сборная Бразилии, в качестве главного претендента на вылет на стадии 1/8 финала называется национальной команда Австралии.
Полностью рейтинг выглядит так:
- Бразилия;
- Франция;
- Аргентина;
- Англия;
- Испания;
- Нидерланды;
- Португалия;
- Хорватия;
- Марокко;
- Япония;
- Швейцария;
- США;
- Сенегал;
- Польша;
- Южная Корея;
- Австралия.
Плей-офф чемпионата мира в Катаре стартует уже сегодня, 3 декабря. В 18:00 мск начнётся матч между Нидерландами и США. Сборная Аргентины сыграет с национальной командой Австралии в 22:00 мск.
Отметим, что в рейтинге фаворитов мундиаля от «Чемпионата» также лидируют сборные Бразилии, Франции и Аргентины. Вы можете сделать свой выбор здесь:
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Комментарии
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