Бразилия — главный претендент на победу на ЧМ по мнению Goal. Аргентина — третья

Издание Goal опубликовало свежий рейтинг сборных чемпионата мира 2022 года в Катаре в преддверии старта плей-офф турнира.

Сильнейшей командой была признана сборная Бразилии, в качестве главного претендента на вылет на стадии 1/8 финала называется национальной команда Австралии.

Полностью рейтинг выглядит так:

Бразилия; Франция; Аргентина; Англия; Испания; Нидерланды; Португалия; Хорватия; Марокко; Япония; Швейцария; США; Сенегал; Польша; Южная Корея; Австралия.

Плей-офф чемпионата мира в Катаре стартует уже сегодня, 3 декабря. В 18:00 мск начнётся матч между Нидерландами и США. Сборная Аргентины сыграет с национальной командой Австралии в 22:00 мск.

Отметим, что в рейтинге фаворитов мундиаля от «Чемпионата» также лидируют сборные Бразилии, Франции и Аргентины. Вы можете сделать свой выбор здесь:

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