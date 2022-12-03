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Бразилия — главный претендент на победу на ЧМ по мнению Goal. Аргентина — третья

Бразилия — главный претендент на победу на ЧМ по мнению Goal. Аргентина — третья
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Издание Goal опубликовало свежий рейтинг сборных чемпионата мира 2022 года в Катаре в преддверии старта плей-офф турнира.

Сильнейшей командой была признана сборная Бразилии, в качестве главного претендента на вылет на стадии 1/8 финала называется национальной команда Австралии.

Полностью рейтинг выглядит так:

  1. Бразилия;
  2. Франция;
  3. Аргентина;
  4. Англия;
  5. Испания;
  6. Нидерланды;
  7. Португалия;
  8. Хорватия;
  9. Марокко;
  10. Япония;
  11. Швейцария;
  12. США;
  13. Сенегал;
  14. Польша;
  15. Южная Корея;
  16. Австралия.

Плей-офф чемпионата мира в Катаре стартует уже сегодня, 3 декабря. В 18:00 мск начнётся матч между Нидерландами и США. Сборная Аргентины сыграет с национальной командой Австралии в 22:00 мск.

Отметим, что в рейтинге фаворитов мундиаля от «Чемпионата» также лидируют сборные Бразилии, Франции и Аргентины. Вы можете сделать свой выбор здесь:

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