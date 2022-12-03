Алексей Сутормин: у «Зенита» есть шансы завоевать все титулы в этом сезоне

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин оценил перспективы петербуржской команды завоевать все титулы в текущем сезоне.
«Хорошие итоги первой части сезона, идём на первом месте. У «Зенита» есть шансы завоевать все титулы в этом сезоне. Надо постараться завоевать их после нового года.
«Спартак» может навязать борьбу. Всё зависит от нас. Всё в наших руках, и мы будем делать всё возможное, чтобы победить.
Понятно, что третье место в группе Кубка России — наша вина. Не сказал бы, что разочарованы. Приняли этот факт. Шансы остались. У нас нет теперь права на ошибку. Может быть, так даже лучше.
Сделать «золотой дубль» реально? Конечно, реально. Мы участвуем в двух турнирах — значит, мы можем. Постараемся всё это сделать», — передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
- 3 декабря 2022
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