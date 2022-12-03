Аршавин: Промеса обвинять — самое простое. Но зачем он подходил к Барриосу после фола?

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал эпизод с дракой в матче сине-бело-голубых с московским «Спартаком» в Кубке России.

«Что думаю о драке? Не так хорошо видел – мы на поле стояли вообще в другом углу. Специально отдельно я не смотрел – только то, что успели показать во время трансляции. В целом, неприятный факт для обеих сторон. Но жёсткие дисквалификации тоже можно понять – РФС не заинтересован в драках. Надо с этим жить дальше.

Виноват ли Промес? Его обвинить – самое простое. Но зачем он подходил к Барриосу два или три раза после того, как был совершен фол? Наверное, если бы он этого не делал, всё бы на штрафном и закончилось.

Согласен ли я с решением КДК о неудалении Промеса? Здесь вопрос – за что? Часто кто-то кого-то провоцирует, а потом удаляют других – потому что ударил или отмахнулся. Наверное, КДК не нашёл, за что удалять. Наверное, за провокацию не удаляют», — приводит слова Аршавина Metaratings.

Напомним, по итогам драки красные карточки получили игроки «Зенита» Вильмар Барриос, Родригао и Малком, а также футболисты «Спартака» Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов. КДК РФС принял решение о дисквалификации всех шестерых футболистов на шесть матчей Кубка России каждого. Квинси Промес, принимавший участие в стычке игроков, не понёс никакого наказания.