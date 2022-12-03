Сутормин: историю с Чистяковым раздули. В команде внимание никто этому не придавал

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о ситуации с отстранением защитника Дмитрия Чистякова от основного состава санкт-петербургского клуба.
«Мы Диму Чистякова поддержали. Ошибки могут быть у каждого. Даже ещё грубее, чем ошибся он. Поддержали его, как могли. После этого он сыграл три матча хорошо. Я думаю, что все были им довольны. Ошибки они есть и будут всегда.
Как в команде восприняли слова Медведева о выводе Чистякова из основного состава? У нас был выходной. На следующий день мы собрались, и Дима был уже на базе. Все поняли, что он тренируется с нами. В команде особо внимания никто этому не придавал.
Можно сказать, что прошли это вместе? Да. Дима сказал большое спасибо за поддержку. И мы ему выразили поддержку. Уже об этом забыли и двигаемся дальше. Думаю, что немножко раздули эту историю», — передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
- 3 декабря 2022
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