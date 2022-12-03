Аршавин: что изменит переход в Азию? Всё равно ФИФА не разрешит нам играть

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин оценил идею перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Возможен ли переход России в Азиатскую конфедерацию и будет ли это разумно для нас? Я бы не торопился – в Европе играть престижнее, больше внимания, денег и так далее. И я просто не понимаю – если перейдём в другую конфедерацию, то что это изменит? Всё равно ФИФА не разрешит нам играть. Просто не вижу логики», — приводит слова Аршавина Metaratings.
Напомним, сборная России отстранена от участия в официальных матчах решением ФИФА и УЕФА, а российские клубы не имеют права выступать в еврокубковых встречах. В последние месяцы в футбольном сообществе активно идут обсуждения касательно возможного перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола.
- 3 декабря 2022
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