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Салихова: если бы российские клубы могли играть в Европе, мы бы не ушли из «Спартака»

Салихова: если бы российские клубы могли играть в Европе, мы бы не ушли из «Спартака»
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Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова заявила, при каких условиях они бы не ушли из руководства красно-белой команды.

«Если бы у меня была надежда, что российские клубы вернут в еврокубки в недалёком будущем, то мы вряд ли бы ушли из «Спартака». Еврокубки — единственный существенный доход для клубов, особенно после введения Fan ID», — приводит слова Салиховой «РБ Спорт».

Напомним, российские клубы отстранены от участия в еврокубковых матчах по решению ФИФА и УЕФА. В августе 2022 года стало известно о том, что Леонид Федун покинул московский «Спартак» после 18 лет во главе команды. 100% акций «Спартака» выкупила компания «Лукойл», которая являлась многолетним партнёром клуба.

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