Форвард «Локо» Игнатьев: хорошо, что нам попался «Спартак» в Кубке. Будет красивый футбол

Форвард «Локомотива» Иван Игнатьев отреагировал на результаты жеребьёвки Кубка России, по итогам которой железнодорожники сыграют со «Спартаком».
«Спартак» — очень интересный соперник. Это будет большая игра в Москве! Хотел бы всех позвать на это кубковое дерби. Нам не повезло со жребием? Наоборот, нам повезло со жребием. Матчам с такими командами нужно радоваться! Хорошо, что нам попался «Спартак». Будет красивый высококлассный футбол, придёт много болельщиков, класс. Пусть победит сильнейший!» — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Матчи четвертьфинала Кубка России состоятся в 2023 году.
В играх Пути регионов «Уфа» сыграет с «Ахматом», «Акрон» встретится с «Торпедо», «Волга» – с «Зенитом», а «Звезда» — с «Пари НН».
В матчах верхней сетки, кроме «Локомотива» и «Спартака», встретятся «Крылья Советов» и «Динамо», ЦСКА и «Краснодар», а «Ростов» сыграет с «Уралом».
- 3 декабря 2022
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