Дмитрий Аленичев: Португалия — Швейцария — одна из самых интересных пар 1/8 финала ЧМ

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что среди пар 1/8 финала чемпионата мира – 2022 выделяет противостояние Португалии и Швейцарии.



«У сербов очень сильный состав. Особенно в атаке — Митрович и Влахович. Но у них очень большие проблемы в обороне. Как раз это сказалось и во вчерашней игре со Швейцарией.



Что касается Португалии, я очень хорошо знаю их философию, их главного тренера. Вчерашняя игра ничего не решала. Предполагал, что португальцы могут не выиграть. Понимал, что Южной Корее нужна победа, они будут рвать и метать. Португалия — Швейцария — одна из самых интересных пар 1/8 финала. Португальцы фавориты, но это не говорит о том, что они легко пройдут дальше. Потому что очень опасный соперник у них», — передаёт слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.