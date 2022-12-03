Хавьер Санетти: мне очень жаль Лукаку, он столько сделал, чтобы оказаться на ЧМ!

Бывший футболист миланского «Интера» Хавьер Санетти поделился мнением о нападающем сборной Бельгии Ромелу Лукаку, который не реализовал множество моментов в матче 3-го тура чемпионата мира с Хорватией, в результате чего его команда не смогла выйти в плей-офф турнира.
«Я написал ему после матча, мне очень жаль его, потому что он так много сделал, чтобы оказаться там! Он преодолел затяжную травму, его ждала Бельгия, и в итоге он отыграл только половину из возможных минут. Я уже говорил ранее Лаутаро Мартинесу после игры с Саудовской Аравией: когда ты забиваешь, всё меняется в твоей голове.
Лукаку покинул чемпионат мира, где имел много возможностей для взятия ворот, также один раз он попал в штангу. Последний чемпионат мира для него? Он не ожидал этого, так как надеялся далеко пройти на этом турнире», — приводит слова Санетти итальянский журналист Альфредо Педулла.
- 3 декабря 2022
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