Худший день в карьере Лукаку. На агонию звезды после провала на ЧМ было больно смотреть

Теперь официально: сборная Бельгии вылетела с чемпионата мира — 2022. Бельгийцы шли к этому провалу, и решающий матч с Хорватией стал кульминацией. А главным действующим лицом стал Ромелу Лукаку.

Небольшая предыстория: Лукаку приехал в Катар с травмой, поэтому пропустил матч с Канадой в 1-м туре (1:0), а против Марокко во 2-м туре (0:2) вышел лишь на последние минуты. Многие ждали нападающего в основе в игре с Хорватией — когда, если не сейчас? Но Ромелу вновь оказался в запасе.

В перерыве тренеры сборной Бельгии всё же решили выпустить Лукаку, и довольно быстро стало понятно, что нападающий не в форме. Ромелу получил несколько голевых моментов и мог спасти свою команду от позора, ведь ей хватило бы и одного мяча. Но этого не случилось.

Особенно выделяются два момента с участием Лукаку. Вот первый: на 60-й минуте нападающий добивал мяч в пустые ворота и влепил в штангу.

Фото: Кадр трансляции

Второй момент: на 90-й минуте мяч перелетел вратаря и защитника хорватов и добрался до Лукаку. Ромелу попытался обработать мяч, прежде чем закатить его в ворота, но получилось коряво. В итоге мяч оказался у голкипера.

Фото: Кадр трансляции

Упущенные шансы явно стали ударом для Лукаку. После финального свистка, когда стало известно, что Бельгия больше не сыграет на чемпионате мира в Катаре, Ромелу упёрся в Тьерри Анри и разрыдался. А затем продолжил страдать, уже согнувшись.

Фото: Кадр трансляции

Хайлайт в истории с эмоциями Лукаку — поломанная перегородка на скамейке запасных. Ромелу гневно что-то закричал и зарядил по прозрачному препятствию кулаком. Разумеется, перегородка не выдержала и рухнула.

Кадр трансляции Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но есть и хорошая новость для Лукаку! В отличие от многих бельгийских ветеранов, Ромелу сейчас 29 лет, а это значит, что он вполне может сыграть на чемпионате мира через четыре года.