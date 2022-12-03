Артём Дзюба объяснил, почему Квинси Промес сильнее Веллитона

Бывшему нападающему «Спартака» Артёму Дзюбе предложили сравнить двух форвардов команды — бразильца Веллитона и нидерландца Квинси Промеса, продолжающего выступать за команду.

«Кто сильнее: Веллитон или Промес? Я думаю, в целом Промес посильнее. Веллитон — типичный страйкер, завершающий, ни в чём не участвующий. Потрясающая стартовая скорость, и он реально умеет забивать голы. Промес может сваливаться влево и вправо, играть на команду, много стандартов. Чуть-чуть с преимуществом Промес, потому что мне нравятся игроки, которые умеют не только забивать, но и отдавать», — рассказал Дзюба в эфире YouTube-канала «Площадка».

36-летний Веллитон был игроком «Спартака» с 2007 по 2014 год (с перерывами на аренды). В 133 матчах за клуб он забил 61 гол и отдал 19 результативных передач.

30-летний Промес перешёл в «Спартак» в 2014 году и отыграл четыре сезона. В феврале 2021 года он вернулся в команду. В 200 матчах за красно-белых Квинси забил 98 голов и отдал 48 результативных передач.