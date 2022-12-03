Голевой пас Абдуллиной помог «Челси» разгромить «Лестер» в матче женской Суперлиги

Сегодня, 3 декабря, состоялся матч 9-го тура женской Суперлиги, в котором лондонский «Челси» разгромил «Лестер» со счётом 8:0. В составе синих российская футболистка Алсу Абдуллина сумела отдать голевую передачу, после которой был забит седьмой гол «Челси».

Дублем в составе английского гранда отметились Фрэн Кирби и Джесси Флеминг. По голу у Гуро Рейтен, Нив Чарльз, Сэм Керр и Бетани Инглэнд. Алсу Абдуллина начала встречу на скамейке запасных. Она вышла на поле на 75-й минуте встречи и почти сразу же смогла сделать голевую передачу.

Благодаря этой победе «Челси» набрал 24 очка и возглавил турнирную таблицу женской Суперлиги, опередив идущих на втором и третьем местах «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» на три очка, но при этом у обоих клубов ещё есть матч в запасе. Следующую встречу «Челси» проведёт в рамках женской Лиги чемпионов, когда 8 декабря встретится с мадридским «Реалом».