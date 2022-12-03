Пети: Уолкеру предлагают не играть с Сенегалом, чтобы он был свежим против Мбаппе

Чемпион мира в составе сборной Франции Эммануэль Пети рассказал, что английские СМИ предлагают не выпускать защитника Кайла Уолкера в матче с Сенегалом в 1/8 финала чемпионата мира, чтобы он оставался свежим к возможной встрече с Францией и форвардом Килианом Мбаппе в четвертьфинале турнира.

«Чтобы дать вам представление о масштабах страха, который Килиан Мбаппе вселяет в своих бывших и будущих противников… Последние два дня английские СМИ говорят о том, что Кайлу Уокеру, возможно, не стоит играть с Сенегалом, ведь тогда он может встретиться с Мбаппе, будучи свежим», — приводит слова Пети RMC Sport.

В 1/8 финала чемпионата мира сборная Польши сыграет с Францией. В четвертьфинале победитель их пары встретится с победителем пары Англия — Сенегал.

Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе. Видеоролик: