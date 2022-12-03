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Килиан Мбаппе отреагировал на ухудшение состояния Пеле

Килиан Мбаппе отреагировал на ухудшение состояния Пеле
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на новость о том, что у легендарного бразильского футболиста Пеле наблюдается ухудшение состояния здоровья в связи с отсутствием реакции организма на проводимую химиотерапию при лечении рака кишечника.

«Молюсь за короля!» — написал французский форвард на своей официальной странице в социальных сетях.

В данный момент Пеле оказывают паллиативную помощь, чтобы бывший футболист легче переносил боль от своих недугов. Также сообщалось, что из-за отсутствия реакции организма на химиотерапию у него образовались новые злокачественные опухоли. Ранее сам Пеле высказался о своей госпитализации, которая, по его словам, была плановой. Также сама больница, где сейчас находится бразилец, выступила с комментариями.

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