Ромеро — о матче Аргентины в 1/4 ЧМ: Нидерланды — сложный соперник, но мы будем готовы

Центральный защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро поделился эмоциями от победы в матче 1/8 финала чемпионата мира с Австралией со счётом 2:1, а также прокомментировал игру следующей стадии плей-офф, где предстоит сыграть с Нидерландами.
«Я испытываю огромную радость. Конечно, мы пропустили гол от соперника, но показали характер, хорошую игру и индивидуальность.
Нидерланды — очень сложный соперник, сейчас мы в течение нескольких часов передохнём, а потом подумаем, как с ними играть. У нас молодая команда, и мы готовы пожертвовать всем. В какой бы день мы ни играли, мы собираемся быть готовыми к этой встрече», — приводит слова Ромеро официальная страница аргентинской федерации футбола в социальных сетях.
Матч между сборными Аргентины и Нидерландов состоится 9 декабря. Начало встречи – в 22:00 по московскому времени.
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