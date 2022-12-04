Австралиец Гаранг Куол — самый молодой участник плей-офф ЧМ после Пеле

Форвард сборной Австралии Гаранг Куол стал самым молодым футболистом, который принял участие в матче плей-офф чемпионата мира после легенды мирового футбола — бразильца Пеле. В 1958 году Король футбола защищал цвета Бразилии на мундиале в Швеции и принял участие в игре плей-офф в возрасте 17 лет и 249 дней. Куолу на момент матча 1/8 финала чемпионата мира с Аргентиной (1:2) исполнилось 18 лет и 79 дней. Об этом сообщает портал Opta Sports.

Австралия завершила выступление на турнире в Катаре. 1/8 финала остаётся лучшим результатом команды на чемпионатах мира.

Австралийцы выступали в группе D и сумели пробиться в плей-офф турнира, уступив Франции (1:4), но обыграв команды Туниса (1:0) и Дании (1:0).

Новость по теме Пеле не реагирует на химиотерапию. Ему оказывают паллиативную помощь

Фанаты в Австралии празднуют победу над Тунисом