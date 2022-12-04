Пеле рассказал о своём состоянии здоровья после госпитализации

Легендарный бразильский нападающий Пеле высказался о своём здоровье после госпитализации.
«Друзья мои, я хочу, чтобы все были спокойны и позитивны. Я силён, полон надежд, и я соблюдаю своё лечение, как обычно. Я хочу поблагодарить всю медицинскую бригаду за всю ту помощь, которую я получил. Я верю в Бога, и каждое послание любви, которое я получаю от вас, наполняет меня энергией. И следите за Бразилией на чемпионате мира! Большое вам спасибо за всё», – написал Пеле в социальной сети.
Напомним, в сентябре 2021 года у Пеле диагностировали опухоль толстой кишки, из-за проблем с которой он был госпитализирован в апреле 2022 года. Помимо этого, у него были проблемы со здоровьем после операции по замене тазобедренного сустава, а также из-за заболевания почек и предстательной железы.
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