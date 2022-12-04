Сборная Аргентины с Месси никогда не проигрывала матчи Нидерландам

Вчера, 3 декабря, состоялся поединок 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, в котором играли сборные Аргентины и Австралии. Команды встретились на арене «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне. Финальный свисток главного судьи встречи Шимона Марциняка зафиксировал победу «альбиселесте» со счётом 2:1.



Чуть ранее сборная Нидерландов также обеспечила себе выход в четвертьфинал мундиаля. «Оранжевые» обыграли команду США со счётом 3:1.



Как утверждает Squawka Football, аргентинцы с Лионелем Месси никогда не проигрывали Нидерландам. Команды провели всего две встречи. В 2006 году была зафиксирована нулевая ничья на групповом этапе ЧМ, а в 2014 с таким же счётом закончилась полуфинальная встреча ЧМ-2014, где в серии пенальти удачливее оказались аргентинцы — 4:2.



Поединок Нидерланды — Аргентина состоится 9 декабря. Начало матча — в 22:00 мск.

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