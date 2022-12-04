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Лионель Месси: мои дети заставляют меня наслаждаться чемпионатом мира ещё больше

Лионель Месси: мои дети заставляют меня наслаждаться чемпионатом мира ещё больше
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с Австралией (2:1) признался, что присутствие его детей на турнире помогает ему во время игр.

«Теперь мои дети знают, что такое чемпионат мира по футболу, и они заставляют меня наслаждаться турниром ещё больше. Видеть, как они его проживают, — это очень волнующе. От начала и до конца матчей я думаю о них. Мои дети стали старше, и возможность видеть, как они осознанно следят за игрой, как наслаждаются и одновременно переживают, — это нечто особенное. Другие члены моей семьи уже были на чемпионатах мира и Кубке Америки, но это не то», — приводит слова Месси TyC Sports.

В 1/4 финала ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет с Нидерландами.

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