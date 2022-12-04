Фанат целовал портрет Месси, Лео вёл Аргентину к победе и ярко праздновал. Фото с ЧМ

3 декабря в Аль-Райане на стадионе «Ахмед бин Али» в матче 1/8 финала чемпионата мира национальная команда Аргентины одержала победу над сборной Австралии. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Лионеля Скалони.

Счёт открыл форвард Лионель Месси, который провёл 1000-й матч в профессиональной карьере. Укрепил преимущество аргентинцев Хулиан Альварес, который воспользовался ошибкой голкипера австралийцев Мэтью Райана. На 77-й минуте Крейг Гудвин отыграл один мяч, но большего австралийцам добиться не удалось.

По результатам игрового дня в четвертьфинал пробились сборные Нидерландов и Аргентины, которые сыграют друг с другом. Матч пройдёт 9 декабря, начало запланировано на 22:00 мск.

Лучшие кадры с матча Аргентина — Австралия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.