Сычёв: учитывая футбол на ЧМ в Катаре, у России были бы хорошие шансы на выход из группы

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв поделился мнением о том, как сборная России могла бы выступить на чемпионат мира — 2022 в Катаре.
«Могла бы сборная России чего-то добиться в Катаре — это сослагательное наклонение. Учитывая тот футбол и результаты, которые показывают сборные в Катаре, у нас были бы хорошие шансы на выход из группы», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Чемпионат мира — 2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Сейчас проводятся матчи 1/8 финала международного турнира. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая одержала победу на мундиале, проходившем в 2018 году в России.
- 4 декабря 2022
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