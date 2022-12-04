Арсен Венгер назвал фаворитов ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о фаворитах чемпионата мира 2022 года в Катаре.



«Команды с лучшими вингерами имеют больше шансов выиграть чемпионат мира. Крайние защитники тоже играют ключевую роль, они должны заставить этих игроков воспользоваться преимуществом команды. Франция и Англия входят в число таких сборных. Они будут опасны до самого конца.



Для меня была неожиданной игра Марокко. Я очень хочу увидеть их встречу с Испанией в 1/8 финала турнира. Надеюсь, африканские команды будут больше представлены на чемпионатах мира в будущем», — приводит слова Венгера Mundo Deportivo.

Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 в Катаре. Сейчас проходят матчи 1/8 финала турнира.