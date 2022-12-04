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Хавбек сборной США Маккенни: на ЧМ-2022 мы показали, что можем стать гигантами

Хавбек сборной США Маккенни: на ЧМ-2022 мы показали, что можем стать гигантами
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Полузащитник сборной США Уэстон Маккенни высказался о выступлениях национальной команды на чемпионате мира — 2022. Накануне сборная США проиграла Нидерландам в матче 1/8 финала и вылетела с турнира.

«Этот турнир действительно восстановил веру, возродил большое уважение к североамериканскому футболу и к футболу в нашей стране. Думаю, мы показали, что со временем можем стать гигантами. Мы ещё не стали ими, но определённо движемся в правильном направлении», — приводит слова Маккенни Yahoo Sports.

В четвертьфинале турнира нидерландские футболисты встретятся со сборной Аргентины, одолевшей Австралию (2:1).

Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Действующим чемпионом мира является сборная Франции, которая сегодня, 4 декабря, сыграет в 1/8 финала ЧМ-2022 с Польшей.

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