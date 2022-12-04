Карвалью — о предстоящем матче ЧМ-2022 со Швейцарией: детали будут иметь решающее значение

Полузащитник сборной Португалии Вильям Карвалью поделился ожиданиями от матча 1/8 финала с национальной командой Швейцарии. Встреча состоится во вторник, 6 декабря. Начало матча — в 22:00 мск.

«Уверен, что мы встретимся с командой Швейцарии, которая хорошо владеет мячом, и готовы к этому. Были сюрпризы, это факт, нам нужно быть сосредоточенными с первой минуты до последней, чтобы все шло по-нашему плану, а не другим способом.

Думаю, что Португалия должна играть так, как мы играли в первых двух матчах — сплочённо от начала до конца. Мы знаем, что нам предстоит сразиться с очень сильным соперником, и детали будут иметь решающее значение, мы должны быть готовы.



У нас есть топ-игроки, и с первого дня мы знали, что хотим пройти как можно дальше, но прямо сейчас мы должны сосредоточиться на швейцарцах», — приводит слова Карвалью Reuters.

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