Защитник Франции Кунде играет с Польшей с цепочкой на шее. Это запрещено правилами ФИФА
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Сегодня, 4 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Польши. Защитник «трёхцветных» Жюль Кунде вышел на эту игру с золотистой цепочкой на шее, что запрещено правилами ФИФА.
Согласно уставу, главный арбитр встречи должен отдать игроку распоряжение: либо снять вещь с тела, или же, при повторном предупреждении, покинуть поле, если он не может или не хочет выполнить требования судьи. В случае, если футболист отказывается выполнить указания, он должен получить жёлтую карточку.
Победитель этой встречи на стадии 1/4 финала сыграет с командой, которая сумеет одержать верх в матче Англия — Сенегал. Эта игра также состоится сегодня, начало — в 22:00 по московскому времени.
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